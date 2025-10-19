RISULTATI | AEW WrestleDream 2025

La All Elite Wrestling ha messo in scena la scorsa notte AEW WrestleDream 2025, un evento ricco di azione tenutosi alla Chaifetz Arena di St. Louis, Missouri. Come da nuova consuetudine, il pre-show dell’evento (“Saturday Tailgate Brawl”) è andato in onda il sabato sera, occupando lo slot televisivo di AEW Collision. La card principale ha visto Adam Page difendere con successo il Titolo Mondiale AEW contro Samoa Joe e un brutale “I Quit” match tra Darby Allin e Jon Moxley deciso dall’intervento di Sting. Ecco di seguito i risultati completi dell’intera serata. Risultati del Pre-Show (Saturday Tailgate Brawl). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW WrestleDream 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

AEW: Risultati AEW Dynamite 01-10-2025 #SpazioWrestling #AEW #AEWDynamite - facebook.com Vai su Facebook

AEW: Risultati AEW Dynamite/Collision 15-10-2025 - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dello show speciale della AEW, che ha visto sia Dynamite sia Collision svolgersi il 15- spaziowrestling.it scrive

AEW: Card aggiornata (16 ottobre) di WrestleDream 2025 - Scopri con Spazio Wrestling, la card aggiornata di WrestleDream, prossimo grande show della All Elite Wrestling ... Si legge su spaziowrestling.it

AEW WrestleDream 2025: orario, card completa e dove vederlo in diretta streaming - AEW WrestleDream 2025, ecco tutte le info in merito: dall'orario, alla card completa al dove seguire il pay per view in diretta streaming ... generationsport.it scrive