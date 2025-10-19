Ristorazione e hospitality debutta Amico Robot di Zcs

Arezzonotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutto ufficiale per i nuovi robot di Zucchetti Centro Sistemi. Si tratta di una linea professionale destinata al settore dell'hospitality e della ristorazione. Sono realizzati in collaborazione strategica con Keenon Robotics e sono stati presentati alla fiera internazione Host 2025 che è in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Ristorazione e hospitality, debutta Amico Robot di Zcs - Vari ambiti di applicazione per questo evoluto strumento robotizzato che supporta il lavoro degli operatori nel settore Ho. Segnala arezzonotizie.it

ZCS, accelera sul futuro dell’Hospitality - – In occasione di HOST 2025, la prestigiosa fiera internazionale dedicata al mondo dell’hospitality e della ristorazione, in programma dal 17 al 21 ottobre presso Fieramilano Rho, debutt ... askanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ristorazione Hospitality Debutta Amico