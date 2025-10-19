Ristorante allacciato abusivamente alla rete elettrica | furto da 27mila euro

Latinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto aggravato di energia elettrica. Con questa accusa è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia il titolare di un ristorante del capoluogo. L'attività di indagine è stata avviata dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa da parte dei tecnici incaricati di E-Distribuzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

