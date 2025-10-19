Ristorante allacciato abusivamente alla rete elettrica | furto da 27mila euro
Furto aggravato di energia elettrica. Con questa accusa è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia il titolare di un ristorante del capoluogo. L'attività di indagine è stata avviata dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa da parte dei tecnici incaricati di E-Distribuzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Motogiro di fine stagione Domenica 26 ottobre chiudiamo in bellezza! Ritrovo alle 9:30 in palestra, poi via — direzione Masua, con sosta pranzo al Warung Beach. Serbatoio pieno, casco allacciato… e pronti a partire ? Vai su Facebook
Allaccio alla corrente abusivo, denunciato ristoratore - L’attività di polizia ha preso avvio a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di tecnici incaricati di E- Da latinaoggi.eu
Allaccio abusivo alla rete elettrica, nei guai una 52enne residente in un alloggio pubblico. Indagini in corso per stabilire da quanto tempo durava l’irregolarità - A finire nei guai una donna che risiede in un appartamento di edilizia residenziale pubblica. Riporta ildolomiti.it
Allacci abusivi a rete elettrica in un condominio, 6 denunciati - Durante un servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno svolto un'attività ad ampio raggio nel comune di Cercola, concentrando l'attenzione ... Lo riporta ansa.it