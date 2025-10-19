Rischio sismico oltre 31 milioni per 11 interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici nel Foggiano

Sono destinati tutti a proposte progettuali arrivate dalla provincia di Foggia gli oltre 31,5 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del PR Puglia 2021-2027, a valere sui fondi Fesr, per l’adeguamento sismico di edifici pubblici strategici e rilevanti ubicati nelle aree. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

