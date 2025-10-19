Rischio neve in queste città improvviso calo delle temperature
Neve su alcune zone in Italia, il maltempo in arrivo presenta il primo anticipo di inverno: ecco dove La situazione meteorologica della prima parte dell’autunno si conferma particolarmente dinamica, come è già stata in questi giorni. Siamo passati, nella prima fase di ottobre, dall’arrivo di una prima serie di perturbazioni e correnti instabili alla cosiddetta. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Domenica scorsa la valanga sul Cusna, dove due giovani escursionisti sono stati estratti vivi dalla neve. Il rischio valanghe in Appennino resta anche per questo weekend: ecco i consigli dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook