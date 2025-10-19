Rischio amianto a Foggia uno dei quattro nuovi nuclei di intervento specialistico di Arpa Puglia
A Foggia sarà istituito uno dei quattro nuovi nuclei di intervento specialistico di Arpa Puglia dedicati al rischio amianto. Lo ha annunciato il direttore scientifico, Vincenzo Campanaro, nel corso dell’evento formativo ‘Amianto - problematiche ambientali, rischi sanitari e aspetti tecnici’, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
