Rischia di essere schiacciato dal trattore mentre lavora in un campo
LORO CIUFFENNA – I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri (18 ottobre) nel Comune di Loro Ciuffenna per un incidente di un mezzo agricolo che si è ribaltato. I vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 hanno stabilizzato e consegnato a Pegaso l’autista del mezzo. In seguito è stato messo in sicurezza il trattore. L’intervento si è concluso poco dopo le 19. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
