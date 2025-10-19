Riqualificazione del centro Bihac Un appalto da oltre 600mila euro
E’ stata completata l’aggiudicazione dei lavori per il completamento dell’opera di riqualificazione del centro sportivo “Bihac”. Un appalto che, complessivamente, ha un valore di 625mila euro: risorse che dovranno servire per migliorare impianti e servizi di quello che viene definito senza indugi uno dei parchi sportivi più belli della provincia. Nei giorni scorsi, con la firma degli uffici tecnici sulla determina di aggiudicazione dell’appalto e affidamento dei lavori, si è segnato un ulteriore passo verso il completamento del progetto, che ha tra i suoi obiettivi anche quello di dotare il “Bihac” di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica derivante dal sole e per il risparmio energetico, facendo compiere un ulteriore passo verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
