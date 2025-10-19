Oltre 20mila volontari distribuiti in 400 associazioni in tutta l’ Emilia Romagna. Due ad Argenta, la Lida e il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Argenta. Nei giorni scorsi si è tenuta la settimana della protezione civile “Io non rischio”. Continua il lavoro di sensibilizzazione della popolazione al rischio di calamità – spiega il sindaco Andrea Baldini –, che il nostro territorio ha purtroppo conosciuto direttamente nel 2023 e nel 2024. Con Tatiana Ranzani, coordinatrice del GCVPC Argenta, ho scambiato alcune considerazioni sui lavori in corso e sul programma da svolgere". Sono ormai in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno, nei territori di Argenta e San Biagio, in provincia di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ripristino delle frane sul fiume Reno: "Così ci difendiamo dalle calamità"