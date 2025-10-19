Riprendono i bombardamenti nella Striscia Netanyahu ordina la chiusura di tutti i valichi e lo stop agli aiuti

Today.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fragile tregua tra Israele e Hamas, che ha portato all'interruzione dei bombardamenti sulla Striscia per circa una settimana, sembra giungere al termine. Nel pomeriggio del 19 ottobre, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver "iniziato una nuova ondata di attacchi" nella. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

riprendono bombardamenti striscia netanyahuGaza, nuovi raid di Israele nel sud della Striscia: cosa sta succedendo?. L'Idf: «Hamas ha violato cessate il fuoco» - «In risposta alla palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi ... ilmessaggero.it scrive

riprendono bombardamenti striscia netanyahuBen-Gvir preme su Netanyahu perché riprendano gli attacchi israeliani su Gaza - Il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, l’esponente dell’estrema destra Itamar Ben- Secondo globalist.it

riprendono bombardamenti striscia netanyahuBen Gvir a Netanyahu, 'riprendere la guerra a Gaza' - Il ministro di estrema destra israeliano Itamar Ben Gvir ha lanciato un appello pubblico al premier Benyamin Netanyahu affinché riprenda le operazioni militari nella Striscia di Gaza dopo un'apparente ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riprendono Bombardamenti Striscia Netanyahu