Riposto lavori abusivi e materiali pericolosi | sequestrato un immobile nel centro storico

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei Carabinieri: scoperte irregolarità edilizie, eternit e operai senza contratto. Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Stazione di Riposto, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania (NIL) e dell’ ARPA Sicilia ha portato al sequestro preventivo di un immobile nel centro storico del paese. Denunciato un 29enne residente a Riposto per violazione di domicilio, invasione di terreni ed edifici e abbandono di rifiuti pericolosi, con la consueta presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’origine dell’indagine. L’intervento è scaturito dalla denuncia di una delle comproprietarie dello stabile, che ha segnalato la presenza di persone estranee entrate senza autorizzazione per effettuare lavori edili abusivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

