Riparte la Generazione Z protagonista del prossimo incontro Valentina Vezzali
Riparte il ciclo di incontri dedicati alla "Generazione Z tra passato e presente": appuntamento giovedì 23 ottobre alle ore 10,30, nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico, con la leggenda della scherma Valentina Vezzali, l'atleta che ha ottenuto più medaglie nella storia dello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders», ha dichiarato Steven Knight. Il ritorno della saga dei Peaky Blinders è ormai ufficiale: si riparte con la narrazione della generazione successiva dei Shelby, ancora una volta - facebook.com Vai su Facebook
Riparte la "Generazione Z", protagonista del prossimo incontro Valentina Vezzali - Riparte il ciclo di incontri dedicati alla "Generazione Z tra passato e presente": appuntamento giovedì 23 ottobre alle ore 10,30, nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico, con la ... Si legge su ilpiacenza.it