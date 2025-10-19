Riparte la Generazione Z protagonista del prossimo incontro Valentina Vezzali

Ilpiacenza.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte il ciclo di incontri dedicati alla "Generazione Z tra passato e presente": appuntamento giovedì 23 ottobre alle ore 10,30, nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico, con la leggenda della scherma Valentina Vezzali, l'atleta che ha ottenuto più medaglie nella storia dello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

riparte generazione z protagonistaRiparte la "Generazione Z", protagonista del prossimo incontro Valentina Vezzali - Riparte il ciclo di incontri dedicati alla "Generazione Z tra passato e presente": appuntamento giovedì 23 ottobre alle ore 10,30, nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico, con la ... Si legge su ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Riparte Generazione Z Protagonista