Riparte IoLavoro la fiera del lavoro del Piemonte

"IoLavoro", il più importante evento in Piemonte dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, torna in autunno. E, in occasione del suo ventesimo anniversario, lo fa con una veste completamente rinnovata: nuovo format, nuove tappe, e una grande novità per Torino: l’edizione nel. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

IoLavoro, la più grande fiera del lavoro in Italia compie vent’anni e cambia volto: edizione 2025 alle OGR di Torino - Nuovo format più digitale e partecipativo, cinque tappe in tutto Piemonte e un obiettivo chiaro: far incontrare chi cerca lavoro con chi lo offre ... giornalelavoce.it scrive