Rinforzi all’Asst Sette Laghi In arrivo sei nuovi ortopedici
Sono sei i nuovi ortopedici selezionati con il concorso svoltosi in estate: il primo ha già preso servizio all’inizio di ottobre, mentre gli altri raggiungeranno progressivamente le sedi di lavoro entro il 1° gennaio 2026. Tre di questi professionisti saranno assegnati alla sede varesina dell’Ospedale di Circolo, mentre gli altri tre opereranno negli ospedali di Cittiglio e Angera. Si tratta di un gruppo composto da uno specialista e cinque specializzandi, che andranno a coprire in modo significativo le esigenze di due strutture ortopediche aziendali: l’Ortopedia di Varese, guidata dal professor Fabio D’Angelo, che è parte fondamentale del Centro Traumi ad alta specializzazione, e la sede di Cittiglio-Angera, diretta dal dottor Diego Bau, che riveste un ruolo strategico per la sua posizione nell’area del Verbano centro-meridionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
