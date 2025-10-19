Rimosse 4 panchine in viale Papa Giovanni Angeloni | Piene di siringhe L’attacco di Futura e Lega

Bergamo. Sono state rimosse 4 panchine che si trovavano lungo viale Papa Giovanni, all'altezza della Galleria Fanzago. Il Comune le ha tolte sostituendole con due rastrelliere per le biciclette. "La situazione aveva reso da tempo quel posto invivibile – spiega l'assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni -. Le panchine erano frequentate persone in condizioni di grave dipendenza con stati di alterazione problematici. Non si tratta di una scelta ideologica, ma di un intervento concreto e necessario per restituire fruibilità a uno spazio pubblico centrale della città". "Questa misura non sostituisce il lavoro sociale – precisa l'assessore -.

