Rimini un calcio alla penalizzazione Vincere per iniziare la vera scalata
Chiude gli occhi, si tappa le orecchie e probabilmente si tura anche il naso Filippo D’Alesio. E lo stesso fanno i suoi. Vietato pensare a tutto quello che succede fuori dal campo. Il Rimini (nella foto Marco Piccoli) non può permetterselo, classifica alla mano. Anche perché oggi contro la Juventus Next Gen c’è la possibilità di cancellare quella indigesta penalizzazione e i biancorossi non vogliono farsela scappare. Riconoscendo tutte le difficoltà del caso, ma cercando di non farsi condizionare. "La partita contro la Juventus Next Gen penso sia una delle più difficili che ci sia capitata sin qui – dice D’Alesio – Incontriamo giocatori che hanno motore, gamba, che hanno qualità tecniche, sono giovani e quindi hanno entusiasmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
