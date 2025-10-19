Rimini Juventus Next Gen 0-1 LIVE | bianconeri a difesa del proprio vantaggio in questo finale

Rimini Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con il Ravenna, punta a tornare alla vittoria in questa decima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri il Rimini. Rimini Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola. 78? Juve ordinata – Buon approccio a questo finale di gara da parte della Juventus Next Gen, che si difende ordinata senza concedere spazi agli avversari 70? Cambi per Brambilla – Deme sostituito da Ngana, Savio lascia il posto a Perotti 66? Occasione Deme – Altra bella imbucata di Vacca per Deme, che questa volta non riesce a concludere a rete 61? Ammonito Savio – Altro cartellino giallo 59? Tentativo Lepri – Ci prova l’attaccante del Rimini, lancio lungo però impossibile da raggiungere con il pallone che scivola sul fondo 49? GOL DEME – Subito decisivi Vacca (con il velo) e Okoro (con l’assist), Deme mette dentro dall’interno dell’area di rigore! 46? Si riparte – Doppio cambio per Brambilla, che si gioca anche le carte Okoro e Vacca per provare ad accendere i suoi FINE PRIMO TEMPO – Si chiude senza altri grandi squilli questa prima frazione 45? Recupero – Sono stati concessi altri due minuti 37? Ammonito Lepri – Esagera un po’ con le proteste il calciatore del Rimini, che viene ammonito 33? Tentativo Piccoli – Dall’interno dell’area di rigore prova a calciare verso la porta, chiude bene la retroguardia bianconera 28? Tiro Owusu – Conclusione dalla distanza che si spegne ampiamente sul fondo 20? Problemi Amaradio – Problema alla caviglia destra per lui, necessario l’intervento dello staff medico 11? Mangiapoco presente – D’Agostini stacca in area di rigore, il portiere bianconero si oppone al suo tentativo di testa 9? Juventus Next Gen in difficoltà – Approccio al match molto difficile per i bianconeri 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Migliore in campo Juventus Next Gen: Vacca PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rimini Juventus Next Gen 0-1 LIVE: bianconeri a difesa del proprio vantaggio in questo finale

