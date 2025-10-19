Rimini Juventus Next Gen 0-0 LIVE | Mangiapoco attento su D’Agostini

Rimini Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con il Ravenna, punta a tornare alla vittoria in questa decima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri il Rimini. Rimini Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 28? Tiro Owusu – Conclusione dalla distanza che si spegne ampiamente sul fondo 20? Problemi Amaradio – Problema alla caviglia destra per lui, necessario l’intervento dello staff medico 11? Mangiapoco presente – D’Agostini stacca in area di rigore, il portiere bianconero si oppone al suo tentativo di testa 9? Juventus Next Gen in difficoltà – Approccio al match molto difficile per i bianconeri 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rimini Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Mangiapoco attento su D’Agostini

