Rimini Juventus Next Gen 0-0 LIVE | è cominciata la sfida!

19 ott 2025

Rimini Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con il Ravenna, punta a tornare alla vittoria in questa decima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri il Rimini. Rimini Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. Rimini Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Rimini:  Vitali; Moray, Bellodi, Capac, Piccoli, D’Agostini, Bassoli, De Vitis, Falasco, Leoncini, Lepri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

