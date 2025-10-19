Rimini Juventus Next Gen 0-0 LIVE | è cominciata la sfida!

Rimini Juventus Next Gen Ravenna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 10ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo il passo falso con il Ravenna, punta a tornare alla vittoria in questa decima giornata del campionato di Serie C, che metterà di fronte ai bianconeri il Rimini. Rimini Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. Rimini Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Rimini: Vitali; Moray, Bellodi, Capac, Piccoli, D’Agostini, Bassoli, De Vitis, Falasco, Leoncini, Lepri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rimini Juventus Next Gen 0-0 LIVE: è cominciata la sfida!

