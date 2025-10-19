Rilancio dei borghi del Casentino Fondi per oltre un milione di euro
CASENTINO Due borghi del Casentino saranno protagonisti della nuova stagione di rigenerazione urbana promossa dalla Regione Toscana. Pratovecchio Stia e Chiusi della Verna rientrano infatti tra i quindici Comuni finanziati con il decreto dirigenziale che assegna risorse per il biennio 2026-2027 nell’ambito del programma dedicato alla Toscana diffusa, volto a sostenere i territori periferici e montani. A Pratovecchio Stia arriveranno 600mila euro per il progetto "Lavori di riqualificazione ai fini della rigenerazione urbana della Limonaia e della terrazza nel complesso del Palagio Fiorentino". L’intervento punta a restituire piena funzionalità e valore a uno dei luoghi più rappresentativi del borgo, sede di eventi culturali e di iniziative turistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
CAFFE' FORTE con l'assessore Mattia Sasso: focus sui borghi di Imperia (video) nterventi in corso e sfide aperte: tra lavori strutturali e valorizzazione culturale, il rilancio delle frazioni imperiesi è solo all’inizio Per essere sempre aggiornato iscriviti al nost - facebook.com Vai su Facebook
Il sogno di rilancio di Borgo Nuovo, via libera ai lavori sul polo sportivo di largo Gibilmanna http://dlvr.it/TNWy5g - X Vai su X
Il rilancio commerciale del ’Giro’. Riaperto il bando sui fondi sfitti - Nuova vita per i fondi sfitti delle vie che costituiscono il Giro d’Empoli con il riuso temporaneo e la rigenerazione commerciale. Si legge su lanazione.it
Il rilancio del Giro d’Empoli. Ora nuova vita ai fondi sfitti. Il Comune pubblica un bando - Ripopolare i fondi sfitti delle vie che costituiscono il Giro d’Empoli con il riuso temporaneo e la rigenerazione commerciale. lanazione.it scrive