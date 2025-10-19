Rilancio dei borghi del Casentino Fondi per oltre un milione di euro

CASENTINO Due borghi del Casentino saranno protagonisti della nuova stagione di rigenerazione urbana promossa dalla Regione Toscana. Pratovecchio Stia e Chiusi della Verna rientrano infatti tra i quindici Comuni finanziati con il decreto dirigenziale che assegna risorse per il biennio 2026-2027 nell’ambito del programma dedicato alla Toscana diffusa, volto a sostenere i territori periferici e montani. A Pratovecchio Stia arriveranno 600mila euro per il progetto "Lavori di riqualificazione ai fini della rigenerazione urbana della Limonaia e della terrazza nel complesso del Palagio Fiorentino". L’intervento punta a restituire piena funzionalità e valore a uno dei luoghi più rappresentativi del borgo, sede di eventi culturali e di iniziative turistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

