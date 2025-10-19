Rigore Milan Fiorentina scoppia la polemica! L’episodio Parisi Gimenez fa il giro del web monta la rabbia per la decisione di Marinelli e del VAR – FOTO
Rigore Milan Fiorentina, è polemica! L’episodio Parisi Gimenez fa montare la rabbia, ecco la decisione di Marinelli e del VAR – FOTO. Un eroe inaspettato, un rigore contestato e una vetta solitaria conquistata. Il Milan batte la Fiorentina per 2-1 a San Siro al termine di una partita ricca di emozioni e polemiche, e si prende il comando solitario della Serie A. A decidere la sfida, una doppietta di Rafael Leao La Fiorentina illude, Leao la ribalta. La partita si era messa in salita per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Al 56?, la Fiorentina era passata in vantaggio con Robin Gosens, bravo a sfruttare una mischia in area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
