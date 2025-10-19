Rigoni Stern la difesa dell’ambiente e Il Giorno

Uno dei più grandi scrittori del Novecento, Mario Rigoni Stern, ad Asiago nato e scomparso (1921-2008). Memorabile, il suo “Sergente nella neve“, sulla ritirata di Russia durante la seconda guerra mondiale, vissuta con gli uomini del suo plotone. Più attuale che mai, la sua difesa dell’ambiente, divulgata negli articoli su Il Giorno, cui collaborò negli anni ‘60’70. Riprodotti su grandi pannelli, saranno esposti nella mostra promossa a Palazzo Bomben di Treviso dalla Fondazione Benetton, 24 ottobre-21 dicembre: “Mario Rigoni Stern. Ecologia, impegno civile e cura dei luoghi“, con il patrocinio anche del Ministero della Difesa e Associazione Nazionale Alpini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

