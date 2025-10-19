Riflettori sulla memoria di Noemi Durini e sulla riforma dei permessi premio

La nona edizione del premio “Donna d’autore”, ideato e organizzato da Aide Nettuno Aps (Associazione Indipendente Donne Europee), quest’anno conferirà un importante riconoscimento alla memoria di Noemi Durini, vittima di femminicidio. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 ottobre 2025, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

