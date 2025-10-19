Rifiuti speciali abbandonali lungo il Fiume Sele | scatta la denuncia

Le guardie ambientali della Riserva Naturale Foce Sele-Monte Eremita Marzano, Accademia Kronos e Associazione Noeta, dopo un pattugliamento presso le sponde del Fiume Sele, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti speciali e non. Si tratta, in particolare, di ingombranti, tubazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

