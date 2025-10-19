Rieti sassi e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket | muore l’autista
Rieti-Pistoia, sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket: morto l'autista, un mattone ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Segnala ilmessaggero.it
Agguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Lo riporta lanazione.it