Rieti sassi contro il bus dei tifosi Ucciso l’autista di Pistoia Meloni | violenza inaccettabile

La tragedia dopo una partita del campionato di A2. Prima le tensioni sugli spalti, poi l’agguato all’altezza di Terni. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Rieti, sassi contro il bus dei tifosi. Ucciso l’autista di Pistoia. Meloni: violenza inaccettabile

Rieti, sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket. Morto un autista colpito, era a un mese dalla pensione - Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. ilmessaggero.it scrive