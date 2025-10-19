Rieti-Pistoia sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket | morto l' autista un mattone ha sfondato il parabrezza

Tragedia dopo la partita di basket tra la Sebastiani Rieti e la squadra di Pistoia. Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rieti-Pistoia, sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket: morto l'autista, un mattone ha sfondato il parabrezza

Rieti, sassi e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l'autista - Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, questa sera, lungo la superstrada Rieti-

Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi: un morto - Dopo la partita di basket, ignoti sono usciti da un campo e hanno lanciato alcuni massi che hanno colpito la parte anteriore del mezzo

Assalto nel Reatino contro il bus della Pistoia basket, muore l'autista - Un autista del pullman, che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2, è