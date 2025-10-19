Rieti-Pistoia sassi contro il pullman dei tifosi | un uomo in condizioni critiche

Rieti, 19 ottobre 2025 - Una serata di sport e passione si è trasformata in un gravissimo episodio di violenza. Dopo la partita di basket tra Rieti e Pistoia, al termine del match, un  pullman di   tifosi pistoiesi è stato oggetto di una violenta sassaiola. Un uomo è in condizioni disperate.  Tutto è accaduto nella serata di domenica 19 ottobre. Al termine della partita, il pullman di tifosi pistoiesi ha lasciato il palazzetto. All’improvviso ignoti sono usciti da un campo e hanno lanciato alcuni massi che hanno colpito la parte anteriore del pullman. Il secondo autista, la riserva conducente che si trovava sul lato passeggero nella parte anteriore del pullman, è stato colpito e ha riportato gravissime ferite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

