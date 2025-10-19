Rieti-Pistoia sassi contro il pullman dei tifosi ospiti dopo la partita di basket | morto l' autista

Tragedia dopo la partita di basket tra la Sebastiani Rieti e la squadra di Pistoia. Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi ospiti dopo la partita di basket: morto l'autista

Argomenti simili trattati di recente

RSR Sebastiani Rieti. . Il coach sul match contro Pistoia - facebook.com Vai su Facebook

Sebastiani, caccia alla quinta vittoria consecutiva: al PalaSojourner sfida a Pistoia per restare in vetta - X Vai su X

Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi ospiti dopo la partita di basket: morto l'autista - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Lo riporta msn.com

Tragedia a Terni: sassi contro il bus dei tifosi di Pistoia basket. Muore l'autista - Durante il viaggio di ritorno il fatto terribile ... Riporta gazzetta.it

Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi: un uomo in condizioni critiche - Dopo la partita di basket, ignoti sono usciti da un campo e hanno lanciato alcuni massi che hanno colpito la parte anteriore del mezzo ... Lo riporta lanazione.it