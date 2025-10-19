Rieti-Pistoia morto autista del pullman dei tifosi ospiti | assalto con sassi e mattoni uno ha sfondato il parabrezza
Tragedia dopo la partita di basket tra la Sebastiani Rieti e la squadra di Pistoia. Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi ospiti dopo la partita di basket: morto l'autista - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA, il pullman dei tifosi del Pistoia Basket è stato assalito a Rieti e l'autista è morto colpito da un mattone. #Fuoridalcoro - X Vai su X
Assalto dopo Rieti-Pistoia Basket, tragedia sulla superstrada Rieti-Terni: morto autista - Leggi su Sky Sport l'articolo Assalto dopo Rieti- Come scrive sport.sky.it
Rieti-Pistoia, sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket: morto l'autista, un mattone ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Riporta ilmessaggero.it
Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei tifosi: morto il secondo autista - Dopo la partita, alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno preso a sassate il mezzo dei tifosi toscani. Segnala lanazione.it