Rieti-Pistoia mattoni contro il pullman dei tifosi | morto il secondo autista
Rieti, 19 ottobre 2025 - Una serata di sport e passione si è trasformata in un gravissimo episodio di violenza. Dopo la partita di basket tra Rieti e Pistoia, al termine del match, un pullman di tifosi pistoiesi è stato oggetto di una violenta sassaiola. Un uomo è morto. Tutto è accaduto nella serata di domenica 19 ottobre. Al termine della partita, il pullman di tifosi pistoiesi ha lasciato il palazzetto per tornare in Toscana. Sulla Ss79, la superstrada Rieti-Terni, all’altezza di Contigliano – quasi in Umbria – alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti sono usciti da un campo e hanno lanciato due grossi mattoni che hanno colpito la parte anteriore del pullman. 🔗 Leggi su Lanazione.it
