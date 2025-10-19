Rieti assalto con sassi e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia basket | muore uno degli autisti

Dopo la partita, alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il bus dei tifosi del Pistoia con sassi ew altri oggetti. L'autista è stato colpito da un mattone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

rieti assalto con sassi e mattoni al pullman dei tifosi del pistoia basket muore uno degli autisti

