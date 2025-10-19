Rieti assalto al pullman di tifosi del Pistoia basket | muore l' autista colpito da un mattone
Alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il bus dei tifosi del Pistoia prendendolo a sassate. L'autista è stato colpito da un mattone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Laziotv. . Rassegna stampa della Province di Roma, Viterbo e Rieti di lunedì 13 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Basket sotto shock: assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, muore un autista - Terni dopo il match vinto dai toscani contro la Sebastiani: l'uomo sarebbe deceduto dopo essere stato colpito da un mattone ... Segnala corrieredellosport.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: ucciso da una mattone uno degli autisti - L'uomo è stato colpito dall'oggetto lancianto da un gruppo di persone uscito dai campi, che ha scagliato oggetti contro il parabrezza del mezzo ... Scrive ilgiornale.it
Sassi contro pullman tifosi Pistoia basket, muore l'autista - c'erano invece i tifosi della squadra di basket di Pistoia di ritorno dall'incontro di A2 tenutosi al ... ansa.it scrive