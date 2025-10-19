Rieti assalto al pullman di tifosi del Pistoia basket | muore l' autista colpito da un mattone

Alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il bus dei tifosi del Pistoia prendendolo a sassate. L'autista è stato colpito da un mattone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

rieti assalto al pullman di tifosi del pistoia basket muore l autista colpito da un mattone

© Xml2.corriere.it - Rieti, assalto al pullman di tifosi del Pistoia basket: muore l'autista colpito da un mattone

