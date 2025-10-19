Rieti assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket | muore autista dopo il lancio di pietre
Aggressione ai tifosi pistoiesi sulla Rieti-Terni in ritorno da partita di basket. Tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, dove un autista del pullman che trasportava tifosi della squadra di basket di Pistoia di A2 ha perso la vita. L’uomo è stato colpito da un mattone lanciato da alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti mentre il pullman della Baraonda Biancorossa. stava lasciando la città dopo la partita. Il tragico lancio di pietre e la morte dell’autista. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman era di ritorno dal PalaSojourner, dove Pistoia aveva vinto contro la squadra locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
L'assalto sulla superstrada Rieti-Terni all'altezza dello svincolo di Contigliano. Leggi l'articolo completo su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei tifosi: morto il secondo autista - Dopo la partita, alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno preso a sassate il mezzo dei tifosi toscani. Riporta lanazione.it
Rieti-Pistoia, sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket: morto l'autista, un mattone ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Si legge su ilmessaggero.it
Assalto dopo Rieti-Pistoia Basket, tragedia sulla superstrada Rieti-Terni: morto autista - Leggi su Sky Sport l'articolo Assalto dopo Rieti- Riporta sport.sky.it