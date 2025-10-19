Rieti assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket | muore autista dopo il lancio di pietre

Aggressione ai tifosi pistoiesi sulla Rieti-Terni in ritorno da partita di basket. Tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, dove un autista del pullman che trasportava tifosi della squadra di basket di Pistoia di A2 ha perso la vita. L’uomo è stato colpito da un mattone lanciato da alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti mentre il pullman della Baraonda Biancorossa. stava lasciando la città dopo la partita. Il tragico lancio di pietre e la morte dell’autista. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman era di ritorno dal PalaSojourner, dove Pistoia aveva vinto contro la squadra locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

