Rieti assaltato pullman di tifosi del Pistoia basket | morto l’autista

Assalto in superstrada in provincia di Rieti a un pullman di tifosi del Pistoia basket dopo la partita di Serie A2 proprio contro il Rieti. È morto l’autista del pullman. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rieti, assaltato pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista

Argomenti simili trattati di recente

Laziotv. . Rassegna stampa della Province di Roma, Viterbo e Rieti di lunedì 13 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, assaltato pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista - Assalto in superstrada in provincia di Rieti a un pullman di tifosi del Pistoia basket dopo la partita di Serie A2 proprio contro il Rieti. Come scrive lapresse.it

Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi ospiti dopo la partita di basket: morto l'autista - Tragedia dopo la partita di basket tra la Sebastiani Rieti e la squadra di Pistoia. Riporta msn.com

Tragedia nel post-Rieti, pullman dei tifosi pistoiesi assaltato: morto un autista - Un mattone ha colpito l’autista di scorta: i soccorsi sono risultati vani Un fatto gravissimo e tragico è avvenuto poco dopo il termine d ... Da pistoiasport.com