Rieti agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket con sassi e mattoni | colpito e ucciso un autista

Ilfattoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agguato di un gruppo di cosiddetti tifosi armati di mattoni e pietre, all’assalto del bus dei rivali appena usciti dal palasport. Uno dei mattoni sfonda il parabrezza e colpisce e uccide il secondo autista, seduto di fianco al conducente. E’ lo sconvolgente esito di quanto avvenuto dopo la partita di basket di serie A2 tra la Sebastiani di Rieti e l’ Estra Pistoia. La folle sassaiola è avvenuta lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, in provincia di Terni, sul percorso che il pullman stava seguendo per riportare una cinquantina di tifosi pistoiesi in Toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

rieti agguato al bus dei tifosi del pistoia basket con sassi e mattoni colpito e ucciso un autista

© Ilfattoquotidiano.it - Rieti, agguato al bus dei tifosi del Pistoia Basket con sassi e mattoni: colpito e ucciso un autista

Argomenti simili trattati di recente

rieti agguato bus tifosiSassi contro il bus dei tifosi: muore autista sulla Terni-Rieti - Nell’agguato è morto uno degli autisti del mezzo, sembrerebbe il secondo, quello che quindi non era al volante. Da umbria24.it

rieti agguato bus tifosiA Rieti assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket: muore l’autista colpito da un mattone - La tragedia dopo la partita di Lega A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, terminata con la vittoria dei toscani: già durante il match tensione tra ... Riporta fanpage.it

rieti agguato bus tifosiRieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei tifosi: morto il secondo autista - Dopo la partita, alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno preso a sassate il mezzo dei tifosi toscani. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rieti Agguato Bus Tifosi