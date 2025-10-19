Riempie la casa dei nonni con 560 kg di fuochi d’artificio e li vende illegalmente | denunciato un trentenne a Settimo Torinese

A Settimo Torinese, nei giorni scorsi, la polizia ha denunciato un trentenne per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.560 kg di fuochi d’artificio a casa dei nonniL’uomo, secondo le forze dell’ordine, aveva trasformato la casa dei nonni in un vero e proprio supermercato di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

