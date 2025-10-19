Ridotta la pressione su tutta la rete idrica | via alla stretta sui consumi dell’acqua

Brindisireport.it | 19 ott 2025

FASANO - Da lunedì 20 ottobre, Acquedotto Pugliese darà il via a una significativa riduzione della pressione idrica su tutta la rete regionale, una misura straordinaria che il Comune di Fasano ha subito comunicato ai suoi residenti. A preoccupare sono i numeri della crisi idrica, secondo cui le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

