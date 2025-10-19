Ridere è una cosa seria | a Torino le pagliacce conquistano la città

Sotto il tendone di Chapiteau Madera, trenta donne clown da tutto il mondo trasformano il circo in un piccolo atto di rivoluzione artistica e sociale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ridere è una cosa seria: a Torino le pagliacce conquistano la città

? Fatti avanti! Hai una sola occasione per fare una domanda a Gene Gnocchi, sta a te decidere se farlo ridere o tentare qualcosa di serio. Che cosa gli chiedi? ? Scrivila nei commenti per farcela leggere in puntata #TvTalk torna sabato alle 15 su #Rai - facebook.com Vai su Facebook

#Paolini scoppia a ridere dopo la richiesta inaspettata in campo: ecco cosa è successo al China Open - X Vai su X

"Linus" ci ricorda che ridere è una cosa seria - Lo ha ideato e lo dirige, quest'anno con la collaborazione di Sandro Veronesi, Elisabetta Sgarbi: è Linus- Segnala ilgiornale.it

“Fa sempre ridere: non può essere serio” - Wodehouse fosse “la rigorosa specializzazione: fa sempre ridere, come può essere una cosa seria? Lo riporta ilfattoquotidiano.it