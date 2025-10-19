Ricostruzione e intelligenza artificiale ingegneri a confronto
PERUGIA - Ricostruire e non solo costruire. Prevenire, utilizzando al meglio le risorse che le nuove tecnologie, a partire dall’ intelligenza artificiale, per uno sviluppo sostenibile dei territori. Tanto più quelli particolarmente critici dove le minacce dei terremoti o delle alluvioni sono più forti. Il consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia ha preso parte al sessantanovesimo Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia che si è tenuto, dal 14 al 16 ottobre, al Teatro delle Muse di Ancona. "È stata un’occasione importante per confrontarci con i professionisti di tutta Italia, in particolare, su un aspetto che sentiamo molto vicino e con il quale ci confrontiamo quotidianamente - fa sapere il consiglio direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia–. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Mentre le macerie di Gaza raccontano l’ennesimo atto di pulizia etnica e annientamento coloniale, il governo italiano si prepara a “sedersi al tavolo della ricostruzione”. Estratti da “Ricostruzione a Gaza: il business della “pace” dopo la distruzione”. Articolo co - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione e intelligenza artificiale, ingegneri a confronto - Prevenire, utilizzando al meglio le risorse che le nuove tecnologie, a partire ... Scrive lanazione.it
L’Intelligenza Artificiale può supportare l’uomo, ma non sostituirlo: la riflessione di due Ingegneri di Reggio Calabria - “L’intelligenza artificiale non è più una promessa del futuro, ma una realtà che sta modificando in profondità il modo in cui progettiamo, costruiamo, pianifichiamo e perfino pensiamo. strettoweb.com scrive
Intelligenza artificiale solo come supporto all'attività professionale e con l'obbligo di informare il cliente - L'intelligenza artificiale può essere usata solo come supporto all'attività professionale, ma non può sostituire il lavoro intellettuale che deve sempre prevalere sull'utilizzo di strumenti di Ia. Lo riporta professionearchitetto.it