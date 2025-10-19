ricostruzione e intelligenza artificiale ingegneri a confronto

PERUGIA - Ricostruire e non solo costruire. Prevenire, utilizzando al meglio le risorse che le nuove tecnologie, a partire dall’ intelligenza artificiale, per uno sviluppo sostenibile dei territori. Tanto più quelli particolarmente critici dove le minacce dei terremoti o delle alluvioni sono più forti. Il consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia ha preso parte al sessantanovesimo Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia che si è tenuto, dal 14 al 16 ottobre, al Teatro delle Muse di Ancona. "È stata un’occasione importante per confrontarci con i professionisti di tutta Italia, in particolare, su un aspetto che sentiamo molto vicino e con il quale ci confrontiamo quotidianamente - fa sapere il consiglio direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia–. 🔗 Leggi su Lanazione.it

