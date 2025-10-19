Ricostruzione carriera docenti e ATA | quando presentare la domanda GUIDA MiM
Il personale scolastico ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per inviare la domanda di ricostruzione carriera docenti e ATA. Questa procedura, essenziale per l'inquadramento stipendiale, si svolge online. Recentemente, il DL 692023 ha introdotto novità importanti, specialmente per i docenti assunti dal 20232024, modificando il calcolo dell'anzianità di servizio.Cos'è e a chi spetta la ricostruzione di carrieraLa ricostruzione della carriera è un passaggio fondamentale per il personale scolastico. Serve a ottenere il riconoscimento formale degli anni di servizio pre-ruolo. Questi includono periodi di lavoro a tempo determinato o servizi svolti in altri ruoli. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FRANCESCA BERTINI regia di Gianfranco Mingozzi (1982) Un’attenta ricostruzione della carriera della più grande attrice del cinema muto italiano. Il film combina estratti dai suoi film e una preziosa intervista, offrendo una rievocazione storica e critica degli an Vai su Facebook
Ricostruzione di carriera per gli ATA: bisogna riconoscere il pre ruolo. Cosa hanno detto i giudici - X Vai su X
Stipendio docenti, ricostruzione di carriera: domanda online entro il 31 dicembre. Serve a “recuperare” gli anni di precariato. VIDEO - Ricostruzione di carriera: Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua) spiega ai nostri lettori la procedura presente su Istanze online, attivabile da chi ha superato l'anno di prova. Secondo orizzontescuola.it
Ricostruzione della carriera per docenti e ATA, il Tribunale di Roma condanna il MIUR - IL GIUDICE DEL LAVORO DI ROMA CON SENTENZA 6 FEBBRAIO 2019, CONDANNA IL MIUR AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRERUOLO E ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEI RICORRENTI DOCENTI ED ATA Di particolare ... Da milanofinanza.it
Ricostruzione carriera docenti: serve la dichiarazione dei servizi, scadenza 31 dicembre - Moltissimi docenti nelle prossime settimane saranno alle prese con la documentazione utile alla ricostruzione della propria carriera. Secondo it.blastingnews.com