Ricostruzione carriera docenti e ATA | quando presentare la domanda GUIDA MiM

Scuolalink.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale scolastico ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per inviare la domanda di ricostruzione carriera docenti e ATA. Questa procedura, essenziale per l'inquadramento stipendiale, si svolge online. Recentemente, il DL 692023 ha introdotto novità importanti, specialmente per i docenti assunti dal 20232024, modificando il calcolo dell'anzianità di servizio.Cos'è e a chi spetta la ricostruzione di carrieraLa ricostruzione della carriera è un passaggio fondamentale per il personale scolastico. Serve a ottenere il riconoscimento formale degli anni di servizio pre-ruolo. Questi includono periodi di lavoro a tempo determinato o servizi svolti in altri ruoli. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

ricostruzione carriera docenti e ata quando presentare la domanda guida mim

