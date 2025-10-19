Era il 2008 quando Silvia Burgio entrò nella storia come la prima concorrente trans del Grande Fratello. Oggi ha 46 anni e una vita lontana dai riflettori: ecco cosa fa e come è cambiata. Leggi anche: Grande Fratello, Ivana Castorina è una donna trans: racconta il prima e dopo la transizione Nel 2008 fece la storia della televisione italiana entrando nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, come la prima concorrente transgender. Silvia Burgio fu un simbolo di coraggio e autenticità in un’epoca in cui il tema dell’identità di genere era ancora un tabù. Oggi, a distanza di più di quindici anni, la sua figura torna a far parlare di sé, anche grazie all’omaggio che una concorrente dell’attuale edizione del reality le ha dedicato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate la prima donna trans del Grande Fratello? Era il 2009: ecco chi è Silvia Burgio e che fine ha fatto