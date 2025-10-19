Riconosciuta dai tatuaggi | è di Marianna Bello il cadavere ritrovato nel canneto vicino a fiume Naro
È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali realizzato su un polso. È di Marianna Bello il cadavere ritrovato nel canneto, vicino ad un torrente che sfocia nel fiume Naro. Trovato un cadavere privo di vestiti vicino al canalone che sfocia nel fiume Naro: il pensiero di tutti corre a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
