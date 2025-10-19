Richiamo per mais per popcorn | possibile contaminazione da alcaloidi tropanici

Bresciatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Richiamo "per rischio chimico" di alcune confezioni di mais per popcorn a marchio Cibon, Coal, Veggy Duck e Sigma prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo, in provincia di Ravenna. È quanto segnalato dal ministero della Salute a causa della possibile presenza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

richiamo mais popcorn possibileRichiamo di Mais per Popcorn: Possibili Contaminazioni da Non Ignorare - Se si sospetta un’intossicazione da alcaloidi tropanici, è essenziale agire tempestivamente. Da tuobenessere.it

richiamo mais popcorn possibileMais per popcorn richiamato per “possibile presenza di alcaloidi del tropano”: i prodotti a rischio - In particolare si tratta delle confezioni prodotte da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). Lo riporta ilfattoquotidiano.it

richiamo mais popcorn possibileRichiamo di mais per popcorn: ecco i lotti a rischio “contaminazione da alcaloidi tropanici” - I prodotti di diversi marchi e di diverso peso provengono dallo stesso stabilimento ... Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Richiamo Mais Popcorn Possibile