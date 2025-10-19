Ricci a DAZN | Può essere la nostra occasione per andare in testa alla classifica

Inter News 24 Ricci a DAZN ha sfidato apertamente le concorrenti in ottica della conquista del titolo: le parole del centrocampista. Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Milan Fiorentina, il centrocampista rossonero Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando il momento della squadra e l’importanza della sfida valida per la Serie A 202526. Il giocatore, arrivato in estate dal Torino, ha sottolineato come la partita di San Siro rappresenti un crocevia fondamentale nella corsa al vertice: il Milan, infatti, con una vittoria, supererebbe l’Inter di Cristian Chivu e si porterebbe da solo in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricci a DAZN: «Può essere la nostra occasione per andare in testa alla classifica»

4° Giornata: giorno e ora ufficiali ? Serie A Women Athora Sassuolo Domenica 2 Novembre ? H 18.00 DAZN ? Stadio Ricci - Sassuolo #ForzaViola #SassuoloFiorentina - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Ricci: "Potevamo essere più concreti, ma molto bene. Puntiamo in alto" - Samuele Ricci, centrocampista dal Milan, è intervenuto ai microfoni di Canale 5 al termine della gara di Coppa Italia contro il Bari: "Abbiamo fatto una buona partita, ci sono alcuni aspetti da limare ... Riporta m.tuttomercatoweb.com