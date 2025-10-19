Riccardo Magrini ottimista | C’è speranza che il buio stia finendo per l’Italia Pogacar stanca alcuni ma la verità è un’altra

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Riccardo Magrini, giornalista di Eurosport, e gli ha chiesto di tracciare un bilancio della stagione 2025, ormai passata agli archivi, del ciclismo azzurro ed internazionale, ponendo poi il problema del dominio di Tadej Pogacar, che potrebbe rendere ripetitive le gare per gli appassionati. Il bilancio fatto da Magrini in chiave Italia ed in generale: “ E’ un bilancio tutto sommato positivo, anche per i nostri colori. Comunque ci sono stati dei corridori che hanno fatto vedere qualcosa, però il bilancio è nettamente a favore della UAE, nettamente a favore di Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

riccardo magrini ottimista c8217232 speranza che il buio stia finendo per l8217italia pogacar stanca alcuni ma la verit224 232 un8217altra

© Oasport.it - Riccardo Magrini ottimista: “C’è speranza che il buio stia finendo per l’Italia. Pogacar stanca alcuni, ma la verità è un’altra”

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Riccardo Magrini Ottimista C8217232