Tina Ruggeri di InBici ha intervistato Riccardo Magrini, giornalista di Eurosport, e gli ha chiesto di tracciare un bilancio della stagione 2025, ormai passata agli archivi, del ciclismo azzurro ed internazionale, ponendo poi il problema del dominio di Tadej Pogacar, che potrebbe rendere ripetitive le gare per gli appassionati. Il bilancio fatto da Magrini in chiave Italia ed in generale: “ E’ un bilancio tutto sommato positivo, anche per i nostri colori. Comunque ci sono stati dei corridori che hanno fatto vedere qualcosa, però il bilancio è nettamente a favore della UAE, nettamente a favore di Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Riccardo Magrini ottimista: “C’è speranza che il buio stia finendo per l’Italia. Pogacar stanca alcuni, ma la verità è un’altra”