Riapre il ponte sulla ciclabile del Villoresi dopo 6 anni | è costato oltre 2,5 milioni

Monzatoday.it | 19 ott 2025

Era chiuso ormai da anni, esattamente dal 2019. Dopo ritardi e rimandi continui, l’atteso ponte a scavalco sulla ferrovia della pista ciclabile del Villoresi è finalmente stato riaperto: da Monza adesso il percorso sarà di nuovo percorribile interamente.Il ponte sulla pista ciclabileQuella del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

