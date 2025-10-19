Riapre il ponte sulla ciclabile del Villoresi dopo 6 anni | è costato oltre 2,5 milioni

Era chiuso ormai da anni, esattamente dal 2019. Dopo ritardi e rimandi continui, l’atteso ponte a scavalco sulla ferrovia della pista ciclabile del Villoresi è finalmente stato riaperto: da Monza adesso il percorso sarà di nuovo percorribile interamente.Il ponte sulla pista ciclabileQuella del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it