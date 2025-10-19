’Ri-Creazione’ con Sei Toscana Il progetto per gli studenti
C’è tempo fino a venerdì 31 per iscriversi a ’ Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno ’, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole elementari e medie. Per l’XI edizione l’offerta formativa si rinnova con nuovi percorsi educativi e contenuti aggiornati. I docenti potranno scegliere fra sei percorsi didattici articolati per fascia d’età e fruibili attraverso un approccio interdisciplinare. "Anche quest’anno stiamo ricevendo una risposta più che soddisfacente in termini di attenzione da parte degli insegnanti – commenta il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini (nella foto) –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sei Toscana, Ri-Creazione 2025, ancora aperte le iscrizioni al progetto di educazione ambientale https://gazzettadisiena.it/sei-toscana-ri-creazione-2025-ancora-aperte-le-iscrizioni-al-progetto-di-educazione-ambientale/… - X Vai su X
Ancora pochi giorni per iscriversi a Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie di pr dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia . - facebook.com Vai su Facebook
“Ri-Creazione”: torna il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana - Sei Toscana lancia ancora nelle scuole della provincia di Grosseto il progetto di educazione ambientale "Ri- Da grossetonotizie.com
Torna Ri-Creazione: c’è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi al progetto di educazione ambientale di Sei Toscana - Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e ... Si legge su msn.com