’Ri-Creazione’ con Sei Toscana Il progetto per gli studenti

C'è tempo fino a venerdì 31 per iscriversi a ' Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno ', il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole elementari e medie. Per l'XI edizione l'offerta formativa si rinnova con nuovi percorsi educativi e contenuti aggiornati. I docenti potranno scegliere fra sei percorsi didattici articolati per fascia d'età e fruibili attraverso un approccio interdisciplinare. "Anche quest'anno stiamo ricevendo una risposta più che soddisfacente in termini di attenzione da parte degli insegnanti – commenta il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini (nella foto) –.

