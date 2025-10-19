Retinopatia diabetica vista a rischio per oltre 20 mila persone

Oltre 20 mila persone in Friuli Venezia Giulia rischiano di perdere la vista a causa di una malattia silenziosa e ancora troppo sottovalutata. Si tratta della retinopatia diabetica, una complicanza del diabete che può svilupparsi per anni senza dare alcun sintomo, ma che rappresenta una delle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

