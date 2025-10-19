Rete di Trieste cattolici in campo | Superiamo le logiche di partito

"Abbiamo confuso la politica con la partitica: dobbiamo recuperarne il vero significato". Grande coinvolgimento e partecipazione, al di là dei colori politici, all’Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca per l’Incontro degli amministratori dell’ Emilia-Romagna che aderiscono alla Rete di Trieste. In prima fila Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, ma anche i consiglieri comunali Gian Marco De Biase (Al centro Bologna), Samuela Quercioli (Bologna ci piace) e Filippo Diaco (Anche tu Conti) e i colleghi della Regione Valentina Castaldini (Forza Italia) e Marco Mastacchi (Rete civica), fino a Fulvio De Nigris. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rete di Trieste, cattolici in campo: "Superiamo le logiche di partito"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Con la firma apposta oggi sull’accordo del coordinamento della Polizia locale, parte una fase nuova per la sicurezza in Friuli Venezia Giulia. La convezione siglata dalla Regione e dal Comune di Trieste permetterà di mettere in rete e condividere personale e - facebook.com Vai su Facebook

Cattolici e politica: “La rete di Trieste. (Perfino) più di un partito”. A Roma “costituente” con 300 amministratori - (Perfino) più di un partito” l’appuntamento per gli amministratori cattolici – si contano già oltre 300 iscritti – che si terrà a Roma il 14 e 15 febbraio prossimo alla ... agensir.it scrive

Cresce la rete degli amministratori cattolici: a inizio anno parte la costituente - “Questa non è un’operazione per creare un micropartito, o per rafforzare le correnti nel Pd o in Forza Italia, non è un’operazione di lobby dei cattolici, ma deve avere il volto del servizio e dire, ... Riporta repubblica.it

La Rete di Trieste sbarca alla Spezia: "La dottrina sociale torni al centro" - Una collaborazione trasversale per riportare al centro dell’azione politica la dottrina sociale, andando oltre i campanili per per sviluppare idee che vedano al centro le persone e i territori. Scrive lanazione.it